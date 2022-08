Telenet investeert 3 miljoen euro in energieplatform June

Telenet investeert 3 miljoen euro in het energieplatform June Energy, dat consumenten helpt besparen door automatisch van energieleverancier te wisselen. Dat meldt het telecombedrijf in een persbericht.

Het Antwerpse bedrijf levert digitale toepassingen die inzicht geven in het energieverbruik. June gaat er prat op alle energiezaken van de consument te regelen. Voor 59 euro per jaar vergelijkt het systeem meerdere keren per maand de energietarieven om vervolgens automatisch naar de voordeligste formule over te stappen. Daarnaast geeft June advies over zonnepanelen, warmtepompen en lokale opslag.

Voor Telenet is de investering een verdere verbreding van zijn activiteiten, weg van louter netwerk- en telecomdiensten. Telenet wil inzetten op “slimme producten en diensten” en een centrale rol spelen in het digitale leven van de consument, klinkt het.

“Het partnership met June Energy biedt ons de kans om de energiemarkt te verkennen en inzichten te ontsluiten” zegt Telenet-CEO John Porter. “Tegelijk kunnen wij onze klanten bijstaan met een duidelijk omschreven consumentenprobleem.”

Telenet pakt de laatste tijd vaker uit met initiatieven buiten zijn typische kernactiviteiten. Zo biedt het bedrijf sinds kort ook slimme pakjesbrievenbussen aan, en investeerde het vorig jaar in een joint venture met bouwbedrijf Willemen rond huurwoningen met inbegrepen diensten.