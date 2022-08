Erik Van Looy presenteert ‘De allerslimste mens’ zonder bril dankzij oogoperatie

Vanaf 5 september komt ‘De allerslimste mens’ terug. Met de gekende succesformule, de beste kandidaten van de voorbije tien seizoenen en dezelfde presentator. Weinig veranderingen dus. Of toch eentje: de bril van Erik Van Looy (60) is er niet meer bij.

Al jaren is Van Looy een trouwe brillendrager. De voorbije seizoenen van De slimste mens heeft hij er altijd eentje gekregen van de hand van ontwerpster Eline De Munch. Geen kwaad woord ook over de brillen, maar de presentator was het dragen van het kleinood stilaan beu geworden. Dus heeft hij zich aan de ogen laten opereren. Geen laserchirurgie, wat ook een gebruikelijke ingreep is. Hij heeft wel kunstlenzen laten plaatsen. Eenzelfde operatie die ook komiek Philippe Geubels heeft laten uitvoeren. Ook hij gaat intussen zonder bril door het leven. Het is dan ook Geubels die zijn vriend over de streep heeft getrokken.