Twee jaar extra gevangenis voor vader uit Zwijndrecht die kinderen in Egypte vasthoudt

De rechtbank in Antwerpen heeft Khaled A. (51) veroordeeld tot twee jaar extra gevangenis. A. ontvoerde zijn kinderen naar Egypte en weigert sindsdien de kinderen terug naar hun moeder in Hasselt te laten komen.

De zaak tegen Khaled A. uit Zwijndrecht sleept al enkele jaren mee. De man kwam vanuit Egypte via Nederland naar ons land met zijn toenmalige vrouw. In 2014 en 2016 kreeg het koppel twee kinderen. “Toen zijn vrouw de relatie wilde stopzetten, ging het mis”, aldus de aanklager. Khaled A. maakte begin augustus 2020 een afspraak om met zijn kinderen even naar een kledingwinkel te gaan. “Even later zaten ze op het vliegtuig naar Egypte”, zei de procureur tijdens de behandeling van de zaak.

Sindsdien werden zowel in ons land als in Egypte tal van procedures opgestart. De familierechtbank in Antwerpen wees de kinderen in september 2020 aan de moeder toe en vader Khaled werd in mei 2022 door het hof van beroep in Antwerpen veroordeeld voor de parentale ontvoering. Omdat het hof enkel de ondergane voorhechtenis als effectieve straf oplegde mocht A. de gevangenis verlaten. Eenmaal vrij werd hij onmiddellijk terug opgepakt omdat hij zich volgens het parket bleef schuldig maken aan een parentale ontvoering. De aanklager vorderde vier jaar cel. De advocaat van Khaled A. vond dat er geen sprake van nieuwe feiten was en vroeg de strafvordering onontvankelijk te laten verklaren.

De rechtbank oordeelde donderdag dat er slechts voor een deel van de periode na zijn eerste veroordeling geen sprake is van nieuwe feiten. “A. volhardt en blijft beletten dat de het vonnis van de Antwerpse familierechtbank uitgevoerd wordt en de kinderen bij hun moeder kunnen verblijven”, zei de rechter. “Hij zorgde voor een uitreisverbod waardoor de kinderen Egypte niet kunnen verlaten.” De periode tussen juli vorig jaar en juli dit jaar geldt volgens de rechtbank wel als een nieuwe incriminatieperiode, daarvoor kreeg Khaled A. twee jaar cel en een boete van 1.200 euro.

Aan de moeder van zijn kinderen moet hij een schadevergoeding van 2.500 euro betalen.