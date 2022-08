De politie Kanton Borgloon heeft woensdag een snelheidscontrole gedaan in de Bosstraat na klachten van buurtbewoners over overdreven snelheid. Van de 410 voertuigen reden er 20 sneller dan 70 km/uur. Een bedrijfsauto uit Wellen werd zelfs geflitst met 141 km/uur. De bestuurder was op dat moment aan het remmen en reed dus vermoedelijk nog sneller. siol