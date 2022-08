Valentine Dumont met negende tijd naar halve finales 100 meter vrije slag op EK

Valentine Dumont heeft zich donderdag op het EK in Rome voor de halve finales van de 100 meter vrije slag geplaatst. De 22-jarige Naamse tikte in haar reeks als vijfde aan in 55.18, de negende tijd van alle deelneemsters en 28 honderdsten boven haar Belgisch record (54.90).

De 17-jarige Limburgse Roos Vanotterdijk, bronzenmedaillewinnares op het EK voor junioren, redde het niet. In 55.95 werd ze in haar reeks zesde. Haar tijd was de 19e van 36 deelneemsters. Voor een plaats in de halve finales (top zestien) was 55.84 nodig.

De Française Charlotte Bonnet zette de snelste tijd neer. Zij won de tweede van vier reeksen in 53.92. De halve finales worden donderdagavond (18u07) gezwommen.