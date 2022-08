Koppel gaat tot het uiterste om als eerste in ‘De stoel’ te zitten: “En dat allemaal op mijn sloffen!”

Dessel

‘De stoel’, ’s lands bekendste zitmeubel dat in de zomer steevast ergens ter lande wordt neergepoot naar aanleiding van het gelijknamige tv-programma, stond afgelopen dinsdag in Dessel opgesteld. Het leverde Marleen Saenen en Paul Hermans een elektrische fiets op. Maar om die te winnen, moest het koppel een heroïsche strijd leveren die werd beslist in een millimetersprint. “Dit was perfect teamwork”, lachte Paul achteraf.