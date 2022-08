Echtgenoot spreekt voor het eerst over overlijden Olivia Newton-John

“Olivia, onze liefde voor elkaar overstijgt ons verstand. Elke dag spraken we onze dankbaarheid uit voor deze liefde die zo diep, zo echt, zo natuurlijk kon zijn. We hoefden er nooit aan te ’werken’”, schrijft Easterling. “We waren onder de indruk van dit geweldige mysterie en accepteerde het als verleden, heden en voor altijd.”

Easterling zegt dat Newton-John de “moedigste vrouw” is die hij ooit heeft gekend. Volgens hem zorgde ze altijd voor de mensen en de natuur om haar heen en zorgde ze ook “in haar moeilijkste uren” met “humor en wilskracht” voor licht in de duisternis. “Zelfs nu haar ziel is opgestegen, wordt de pijn in mijn hart opgevuld met de vreugde van haar liefde”, zo sluit hij af. “Onze familie is enorm dankbaar voor de enorme zee van liefde en steun.”

Easterling kondigde maandag ook de dood van Newton-John aan via sociale media. De zangeres en actrice stierf op 73-jarige leeftijd aan de gevolgen van borstkanker.