Spaanse koningin Letizia krijgt kritiek na foto in “te kort jurkje” op vakantie

De Spaanse tv-host Carmen Lomana uitte net als veel anderen felle kritiek op Twitter. Ze vond het jurkje totaal misplaatst, zeker omdat ze naast haar schoonmoeder koningin Sofía verscheen. “Wil ze soms bewijzen dat ze nog jong en cool is?”, vroeg ze zich af. Ook anderen vonden het veel te kort voor een koningin.

Benijdenswaardig

Ook veel buitenlandse media schrijven inmiddels over het roze jurkje van Letizia. Veel internationale tabloids lijken lovend. Zo vond het Duitse Gala dat Letizia met haar “abnormaal lange benen” de “hoofdattractie van de avond” was. Ook de Britse Daily Mail prees de “benijdenswaardig gebruinde benen” van de koningin. Het Italiaanse blad Oggi vond dan weer dat Letizia zo wel een zus van haar dochters leek.

De 49-jarige Letizia was zondag niet alleen met koningin Sofía op pad: ook dochters Leonor (16) en Sofía (15) waren mee. Zij hadden even korte jurkjes als hun moeder aan. De outfitkeuze van Letizia deed in eerste instantie weinig in Spaanse media. Alleen El Confidencial stelde dat de koningin deze zomer “klaarblijkelijk” terug was gekeerd naar haar oude gewoontes. Letizia droeg de laatste jaren alleen maar langere jurken.