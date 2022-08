Leopoldsburg

In opdracht van de gemeente en Fluvius worden in de Fortstraat en een deel van de Boskantstraat samen met de zijstraten wegen- en rioleringswerken uitgevoerd. Ook een deel van de Beverlostraat, de Renardlaan en de Kapelstraat zitten in het project, net als enkele aanpalende straten op Berings grondgebied . De duur van de werken wordt geschat op 280 dagen en eind mei werd er voor de betrokken bewoners een infovergadering belegd.