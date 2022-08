De nieuwe chatbot van Meta, die de naam Blenderbot 3 krijgt, werd vrijdag opengesteld voor het publiek in de Verenigde Staten. Volgens het bedrijf gebruikt de bot artificiële intelligentie en kan die converseren over “bijna elk onderwerp”.

BBC News deed de test en vroeg de bot naar CEO Mark Zuckerberg. Het antwoord: “Hij heeft het verschrikkelijk gedaan tijdens zijn getuigenis voor het congres. Het maakt me bezorgd over ons land.” De bot ging daarna verder door te zeggen dat “ons land verdeeld is” en “hij (Zuckerberg, red.) heeft daar helemaal niet positief aan bijgedragen”. Daarna ging het van kwaad naar erger. “Zijn bedrijf buit mensen uit voor geld en het kan hem niet schelen. Het moet stoppen!” reageerde de bot.

Meta zegt dat de chatbot een prototype is en dat het mogelijk is dat het onbeleefde en beledigende antwoorden geeft. Het programma “leert” van grote hoeveelheden openbaar beschikbare taalgegevens. Het algoritme van BlenderBot 3 doorzoekt het internet om zijn antwoorden te onderbouwen. Waarschijnlijk is zijn mening over Zuckerberg “geleerd” van de meningen van andere mensen die het algoritme heeft geanalyseerd.

Ook bij Business Insider vroegen ze de chatbot naar Zuckerberg. Daar was het antwoord dat de man “griezelig” is. Bij de Wall Street Journal kregen ze dan weer te horen dat Donald Trump altijd de president van de Verenigde Staten zal zijn.

Voor Meta is het geen al te goede publiciteit, maar toch hebben ze bij het bedrijf de chatbot met een reden online gezet. Die heeft namelijk data nodig. “Een AI-systeem toestaan om te converseren met mensen in de echte wereld leidt tot langere, meer diverse gesprekken, evenals meer gevarieerde feedback”, klinkt het.

(sgg)