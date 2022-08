Discussie met zoons ontspoort compleet: vader (51) “verloor liefst 5 liter bloed” na steekpartij met Rambo-mes

De steekpartij vond woensdagavond om 18.30 uur plaats in de Ooststraat in Houthulst. Daar woont een gezin bestaande uit de 51-jarige vader T.A., zijn echtgenote en een 16-jarige tienerdochter. Er zijn ook twee zonen in het gezin van 23 en 25 jaar. Maar de relatie met hen is al een tijd vertroebeld. De 23-jarige zoon trok enkele jaren geleden het huis uit en ging in het Roeselaarse wonen. Hij heeft al twee jaar geen contact meer met zijn vader. De 25-jarige zoon werd drie weken geleden na een ruzie uit huis gezet.

(Lees verder onder de foto)

Met de BMW van de jongste zoon reden beide broers naar de ouderlijke woning. — © jhm

Zware steken met Rambo-mes

Intussen wordt meer duidelijk wat zich woensdagavond afspeelde aan de ouderlijke woonst. Nadat de oudste zoon uit huis werd gezet kreeg hij opvang bij zijn jongere broer. De twee hadden echter nog een rekening te vereffenen met hun vader. Met de zwarte BMW van de jongste zoon trokken ze naar het huis in de Ooststraat. Mee in hun wagen: een groot gekarteld Rambo-mes. Dat mes werd ook meegenomen toen ze naar de voordeur, aan de zijkant van de woning trokken. Daar ontstond onmiddellijk een zware discussie met de vader. Dat resulteerde snel in een gevecht. Een getuige probeerde tussen te komen maar dat mislukte. Plots werd de vader zwaar gestoken met het Rambo-mes waarop de getuige de politie belde. Die was snel ter plaatse en kon de twee zonen zonder verzet arresteren. Beiden brachten de nacht door in de politiecel en worden vandaag verhoord door de politie.

(Lees verder onder de foto)

Ook de medische hulpdiensten kwamen ter plaatse. — © jhm

Vijf liter bloed verloren

Vader T.A. kreeg de dringendste zorgen door een opgeroepen MUG-arts en werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Daar onderging hij een urenlange spoedoperatie. “Rond 1 uur kregen we de melding dat het levensgevaar geweken is”, zegt politiecommissaris Wim Merlevede. “Dat is een klein wonder want de man zou 5 liter bloed verloren hebben. Maar er blijken wonder boven wonder geen vitale organen geraakt te zijn. De man ligt wel nog in coma.” Dat de man wellicht zal overleven is een klein mirakel. Het ging om vier zware steken met het Rambo-mes, dat een gekartelde zijde heeft. Een perforeerde de borst en de long, een tweede ging door de buik, en de man werd ook gestoken in het gezicht en de bil. Het onderzoek gaat nu verder. Volgens de eerste verklaringen van de zonen zou het de oudste zoon zijn die de steken toebracht. Hij was dus recent het huis uit gezet.

De politie onderzocht met een drone de omgeving. — © jhm

Jelle Houwen