Nieuwe militaire oefening door Taiwan

Het Taiwanese leger heeft donderdag opnieuw een militaire oefening uitgevoerd met scherpe munitie. Daags tevoren had China het einde van zijn militaire oefeningen nabij het eiland aangekondigd.

Taiwanese troepen vuurden artilleriegranaten en lichtgevende munitie af, aldus woordvoerder Lou Woei-jye van het 8e legerkorps. De oefening vond plaats in het zuidelijke arrondissement Pingtung en duurde een uur. Tijdens een live-uitzending was te zien hoe de artillerie opgesteld was aan de kust en soldaten met houwitsers het ene na het andere schot losten richting de zee.

Taiwan had ook dinsdag een legeroefening georganiseerd in Pingtung. Toen namen volgens het leger honderden soldaten deel aan twee sessies.

De legerwoordvoerder stelde dat de oefeningen reeds gepland en geen antwoord waren op de Chinese manoeuvres.

Anderzijds zijn de spanningen momenteel opgelopen. Peking rondde pas woensdag de militaire oefeningen af die gestart waren naar aanleiding van een bezoek vorige week aan Taiwan van de voorzitster van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi. Het ging om grootschalige militaire oefeningen rond de eilandrepubliek, waarbij onder meer een mogelijke verovering van het eiland werd geoefend. China voegde er nog aan toe dat het oefeningen zal blijven organiseren.

De Chinese leiders wijzen officiële contacten van andere landen met Taiwan af omdat ze het eiland beschouwen als een deel van de Volksrepubliek. Aan de andere kant beschouwt Taiwan zichzelf als onafhankelijk. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog hadden de Chinese communisten van Mao Zedong de nationalisten van Chiang Kai-shek van het vasteland verdreven, richting Taiwan.

Washington verbrak in 1979 de relaties met Taiwan, toen het Peking erkende als de enige Chinese vertegenwoordiger. Anderzijds zijn de VS de grootste bondgenoot van Taipei gebleven, ook als wapenleverancier.