Elise Mertens ook uitgeschakeld in dubbelspel op WTA Toronto

Enkele uren na haar nederlaag in het enkeltoernooi op het WTA 1.000 in het Canadese Toronto (hard/2.697.250 dollar) is Elise Mertens ook uitgeschakeld in het dubbelspel. Aan de zijde van haar vaste Russische partner Veronika Kudermetova, met wie ze het eerste reekshoofd vormt, sneuvelde ze in de tweede ronde.