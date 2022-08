Anderlecht en Manchester City bereiken akkoord over transfer Sergio Gomez, die niet meer zal spelen tegen Paide

Het is zover: Anderlecht en Manchester City hebben woensdag een akkoord bereikt over de transfer van Sergio Gomez. De 21-jarige Spanjaard verlaat paars-wit al na één seizoen.

Woensdag zaten Anderlecht en Manchester City opnieuw rond de tafel om de transfersom te bespreken. RSCA had eerder geen genoegen genomen met een bod van rond de 10 miljoen euro, maar bij City wilden ze wel nog wat verder gaan. Woensdag zijn de clubs dus tot een akkoord gekomen. De exacte transfersom is (nog) niet bekend, maar vermoedelijk gaat het om een bedrag van 10 à 15 miljoen euro.

Een prima zaak voor Anderlecht, dat hem vorige zomer nog voor iets meer dan 2 miljoen euro overnam van Borussia Dortmund. Het was Vincent Kompany die hem er absoluut bij wilde op de linkerwingback en dat heeft goed uitgepakt: over alle competities heen zorgde de Spanjaard voor zeven doelpunten en vijftien assists. Uitstekende cijfers.

Vanmiddag naar Manchester

Voor de wedstrijd van donderdagavond tegen Paide Linnameeskond zit Gomez niet meer in de selectie. De Spanjaard zal donderdagnamiddag eerst naar Barcelona en dan naar Manchester vliegen, waar hij straks een contract van vier of vijf seizoenen zal tekenen. Waar het er aanvankelijk nog naar uitzag dat de Spanjaard zou worden uitgeleend aan dochterclub Girona, zou hij nu toch zijn kans krijgen bij City. Met zijn polyvalentie past hij in de plannen van Pep Guardiola.