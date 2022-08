Toeriste (27) door dakloze verkracht in openbaar toilet in hartje Parijs

Een 27-jarige Amerikaanse toeriste is zondag in Parijs verkracht in een openbaar toilet tegenover de Notre Dame door een dakloze 23-jarige man. Dat meldt de Franse politie aan Amerikaanse en Franse media.

De vrouw liep rond 01.00 uur samen met haar partner langs de rivier de Seine. De vrouw wilde onderweg een sanitaire stop maken in een openbare toilet. Haar vriend wachtte buiten.

Plotseling hoorde hij een harde schreeuw en gehuil uit het gebouw. Hij nam een kijkje en kwam tot het besef dat zijn vriendin aangevallen werd. De vrouw wist zichzelf te bevrijden waarna haar vriend en de andere aanwezigen de verdachte, die zijn broek op zijn enkels had, vasthielden in een hokje totdat de politie kwam.

De lokale autoriteiten bevestigen tegenover Daily Mail dat de verdachte een 23-jarige dakloze man uit Algerije is. Hij zit momenteel vast en wordt beschuldigd van verkrachting.

Het 27-jarige slachtoffer is in een ziekenhuis in Parijs behandeld. Samen met haar vriend is ze ondertussen terug in de Verenigde Staten maar houdt contact met de Franse politie en openbare aanklagers.