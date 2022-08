© Hans Lucas via AFP

Alsof de energieprijzen nog niet genoeg worden opgepookt door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, jagen nu ook de aanhoudend hoge temperaturen zowat overal in Europa de prijzen op. Bijna lege stuwmeren in Noorwegen of Franse kerncentrales met ernstige koelwaterproblemen: de gevolgen voor de elektriciteitsprijs zijn opnieuw desastreus.