De Russische journaliste die wereldberoemd werd door het vlaggenschip van de Russische staatstelevisie te kapen met Kremlin-kritiek, is woensdag in Rusland opgepakt. Marina Ovsjannikova kwam er eerst vanaf met een geldboete, en ging vervolgens aan de slag als journaliste in Oekraïne. Maar er rezen steeds meer vragen bij haar gedrag.