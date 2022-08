Investeerders in taxshelter lopen miljoenen mis

Er zijn in totaal 453 fiscale attesten die niet werden afgeleverd of die werden verminderd. Dat is ruim twee keer meer dan in 2020 (198) en in 2019 (195), blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Financiën.

De investeerders kregen in 2021 voor 60,28 miljoen euro belastingsupplementen opgelegd omdat ze niet konden genieten van de voorziene belastingvrijstelling. Dat is bijna vier keer meer dan in 2020, toen voor bijna 16,7 miljoen euro belastingsupplementen werden opgelegd.

Film, tv of podium

Via het systeem van de taxshelter, dat in 2002 is ingevoerd, kunnen winstgevende bedrijven in ons land investeren in audiovisuele producties zoals films of tv-series en sinds 2017 ook in podiumkunsten zoals musicals. Ze genieten een belastingvrijstelling van 421 procent op de sommen die ze via de taxshelter storten. Zowel fiscaal als financieel kunnen ze een nettorendement van bijna 10 procent behalen. Maar de fiscus levert de attesten om het belastingvoordeel op te strijken pas af als de productie is afgewerkt en aan alle voorwaarden voldoet.