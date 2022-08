De 33-jarige vader uit Sint-Niklaas die vorige week in het Oost-Vlaamse Temse de 16-jarige Francis doodreed, had maar liefst 28 keer meer cannabis in zijn speeksel dan toegelaten. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het toxicologisch onderzoek. “Wie in die toestand in de wagen stapt, maakt van zijn voertuig een moordwapen”, zegt toxicoloog Jan Tytgat.