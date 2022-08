Trump zes uur ondervraagd, en antwoordde op elke vraag: “zelfde antwoord”

Donald Trump is woensdagavond laat Belgische tijd vertrokken uit het kantoor van de Amerikaanse procureur-generaal, die Trump maar liefst zes uur ondervroeg over mogelijke belastingontduiking. De ex-president had het over een “heksenjacht”, beriep zich op zijn zwijgrecht, en antwoordde op elke vraag: “zelfde antwoord”. Van half negen ’s ochtends tot drie uur in de namiddag.