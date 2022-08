Titelverdediger en ‘s werelds nummer 1 Daniil Medvedev gaat meteen onderuit tegen Kyrgios

Daniil Medvedev zal zichzelf niet opvolgen als winnaar van het Masters 1.000 in Montreal. De Russische nummer 1 van de wereld werd woensdag in de tweede ronde uitgeschakeld door Nick Kyrgios (ATP 37). De Australiër, man in vorm, haalde het met 6-7 (2/7), 6-4 en 6-2.

Kyrgios kwam naar Montreal als winnaar van het toernooi in Washington. Daarvoor had het enfant terrible op Wimbledon zijn eerste grandslamfinale bereikt. Medvedev won vorige week dan weer de titel in Los Cabos. Op Wimbledon was hij niet welkom na de Russische invasie in Oekraïne.

De Rus was in Montreal vrij in de eerste ronde. Tegen Kyrgios verloor hij nu voor de derde keer in vier ontmoetingen.

In de achtste finales speelt Kyrgios tegen de Australiër Alex de Minaur (ATP 21) of de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 19). (belga)