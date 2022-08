Jonathan Sacoor klopt Jonathan Borlée bij laatste test voor München

Jonathan Sacoor heeft bij zijn laatste wedstrijd voor het EK atletiek volgende week in München een stevige seizoensbeste van 46”36 gelopen op de 400 meter. Hij bleef Jonathan Borlée voor, die 46”61 klokte.

Zowel Jonathan Sacoor als Jonathan Borlée loopt in München alleen de 4x400 meter en niet de individuele 400 meter. Sacoor bracht zijn beste seizoenstijd van 46”72 naar 46”36. Borlée heeft een beste seizoenstijd van 46”00. De winst ging in Ninove naar de Nederlander Isayah Boers won in 46”13.

Op de ongebruikelijke 1.000 meter liep Ruben Verheyden, die in München de 1.500 meter loopt, naar de zege in 2’20”82. (belga)