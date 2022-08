Liliane Saint-Pierre boos op Aster Nzeyimana: “Ik ga niet weg zonder mijne Soldiers of love”

Dat het publiek enthousiast was, en de tijd krap, op de feestelijke aftrap van de Antwerp Pride in het OLT Rivierenhof woensdag. Liliane Saint-Pierre - die als eerste artiest aantrad - had al eens gezucht, toen een medewerker in haar oor kwam fluisteren dat haar tijd erop zat. “Ik laat één nummer vallen, maar zing er nog enkele”, werd beslist.

Een lied later was het presentator Aster Nzeyimana zijn beurt, die iets in haar oor kwam fluisteren. “Je m’en fou”, reageerde Liliane in de microfoon. “Ik had dat op voorhand afgesproken, oké?” Aster probeerde nog met “Mag ik u deze bloemen aangeven, Liliane Saint-Pierre? Dankuwel voor de mooie muziek vanavond, merci!” - maar de zangeres was resoluut. “Nee, nee, nee. Ik ga niet weg zonder mijne Soldiers of love, voilà. Ik heb gesproken, en het publiek ook.” Waarop Aster weer in de coulissen verdween, en Saint-Pierre haar hit voor een joelend publiek inzette - boeket naast haar, op de podiumvloer. “I’m sorry, hé”, verontschuldigde ze zich. “Normaal maak ik mij niet zo vlug kwaad. Dat doen ze alleen maar met ons, en vooral met de vrouwen, hoor. Fuck it, hé.”