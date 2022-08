Nadal volgende week voor het eerst in actie sinds Wimbledon

In Wimbledon op 8 juli, toen hij op zoek was naar een derde Grand Slam-titel op rij na de Australian Open en Roland Garros, moest hij in de halve finale tegen Nick Kyrgios verstek geven door een scheurtje in de buikspieren.

De blessure, die hij omschreef als een “ongemak”, dwong hem zijn terugkeer op de baan met een week uit te stellen. Hij moest normaal in actie komen op de Montreal Masters 1000. “Alles is de laatste weken goed gegaan. Vier dagen geleden ben ik begonnen met het oefenen van mijn opslag en gisteren, na de oefensessie, voelde ik een klein ongemak dat vandaag nog steeds aanwezig was,” verklaarde Nadal vorige week op zijn sociale media.

Nadal, die het record van meeste Grand Slam-titels bezit (22), heeft meer dan een jaar te kampen gehad met terugkerende pijn als gevolg van een slepende blessure in zijn linkervoet, maar dit weerhield hem er niet van om in 2022 terug te keren op het hoogste niveau.

In Cincinnati zal hij proberen zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de US Open (29 augustus-11 september), waar hij zal trachten zijn derde Grand Slam van het jaar te winnen. (belga)