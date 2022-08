Carlos Alcaraz moet meteen inpakken in Montreal

Carlos Alcaraz (ATP 4) is uitgeschakeld in zijn eerste wedstrijd op het Masters 1.000-toernooi in het Canadese Montreal.

De Spanjaard, het tweede reekshoofd, ging in de tweede ronde met 6-7 (4/7), 7-6 (9/7) en 6-3 onderuit tegen de Amerikaan Tommy Paul (ATP 34). Die redde in de tiebreak van set twee een matchbal.

Door het verlies zal de 19-jarige Alcaraz wat langer moeten wachten op een vijfde titel in 2022, na zeges in Rio de Janeiro en Barcelona en de Masters 1000 van Miami en Madrid. Hij moet volgende week revanche proberen nemen op de Cincinnati Masters, het laatste grote toernooi voor de US Open, waar hij vorig jaar de revelatie werd na een plek in de kwartfinales.

Paul zal het in de volgende ronde opnemen tegen de Kroaat Marin Cilic (ATP 16), halvefinalist op de laatste Roland Garros, of de Rus Karen Kachanov (ATP 28). (belga)