Keniaanse Kipyegon amper 30 honderdsten te traag voor wereldrecord op de 1.500 meter

De tweevoudige olympische en wereldkampioene finishte in 3’50”37. Daarmee bleef ze amper 30 honderdsten boven het wereldrecord van de Ethiopische Genzebe Dibaba. Die zette haar topchrono van 3’50”07 in 2015 neer, ook in Monaco. Kipyegon verbeterde haar pr met 70 honderdsten.

De Keniaanse kroonde zich onlangs in het Amerikaanse Eugene voor de tweede keer op rij (na Londen 2017) tot wereldkampioene op de 1.500 meter. Ze won ook goud op de laatste twee Olympische Spelen, vorig jaar in Tokio en in 2016 in Rio.

De Jamaicaanse wereldkampioene op de 100 meter Shelly-Ann Fraser-Pryce deed ook van zich spreken door met 10”62 (wind 0,4 m/s) de beste tijd van 2022 te lopen. Ze bleef slechts twee honderdsten boven haar pr.

Fraser-Pryce won de 100 meter voor haar landgenote en vicewereldkampioene Shericka Jackson (10”71, een pr) en de Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou (10”72, een Afrikaans record). (belga)