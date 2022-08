“Gebrekkige manager” moet Belgische refs beter maken: ook nieuwe Duitse voorzitter Herbert Fandel was in het verleden niet onbesproken

De Belgische scheidsrechters hebben een nieuwe baas. De Duitser Herbert Fandel (58) is de nieuwe voorzitter van het Professional Refereeing Board (PRB) en volgt de in opspraak gekomen David Elleray (67) op. Opvallend: ook naar Fandel liep in het verleden een onderzoek.

Twee Belgen bij wie de naam Herbert Fandel ongetwijfeld nog een belletje doet rinkelen, zijn Peter Van der Heyden en Olivier De Cock: beide verdedigers kregen ooit een rode kaart van de voormalige Duitse topref. De ene tijdens Barcelona-Club Brugge in 2000, de andere in 2003 tijdens België-Nederland. In 2007 floot Fandel ook de Champions League-finale tussen AC Milan en Liverpool (3-3).

Na zijn actieve carrière als scheidsrechter werd Fandel onder meer voorzitter van het Referee Committee en van het Referee Board van de Duitse voetbalbond, waar hij vertrok in 2018. Vanaf 1 september heeft hij dus een nieuwe job: de Belgische arbitrage naar een hoger niveau tillen. Fandel wordt voorzitter van het Professional Refereeing Board en vervangt David Elleray, die in juni een stap achteruit zette. Officieel na zijn verhuis naar Zuid-Afrika, al kwam de Engelsman daarvoor al onder vuur te liggen nadat de Engelse voetbalbond, waar hij voordien werkzaam was, een onderzoek was gestart naar vermeende racistische en discriminerende uitspraken van Elleray.

Beschuldigd van pestgedrag

Opvallend: ook Fandel is niet helemaal onbesproken. In 2017 werden hij en Hellmut Krug, een andere Duitse scheidsrechtersbaas, door twee ex-scheidsrechters beschuldigd van “nepotisme, pestgedrag en slecht management”. De Duitse voetbalbond liet de zaak extern onderzoeken, maar uit het rapport bleek dat er geen sprake was van pestgedrag of het bevoordelen van bepaalde refs, al werd wel vastgesteld dat er “tekortkomingen waren in de managementstijl en het personeelsbeleid van de twee scheidsrechtersbazen”. Voor de goede orde: heel andere feiten dan die waarvoor er een onderzoek loopt naar zijn voorganger Elleray.

Nu mag Fandel dus proberen om de Belgische arbitrage, die de afgelopen maanden meer dan eens onder vuur kwam te liggen, naar een hoger niveau te tillen. In zijn nieuwe rol is hij verantwoordelijk voor de strategie en de verdere ontwikkeling van de arbitrage in ons land. Zo zal hij vergaderingen van het Professional Refereeing Board, waar ook voetbalbond-CEO Peter Bossaert en Roberto Martinez in zetelen, voorzitten. Verder zal hij een klankbord vormen voor het management van het Professional Refereeing Department, dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van de Belgische arbitrage.