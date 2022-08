Tegenstander van Anderlecht gooit al half de handdoek. Paide-coach: “Bijna onmogelijke missie”

De taak van Paide Linnameeskond lijkt bijna onoverkomelijk. De Estse ploeg, momenteel vierde in de competitie, staat donderdag (20u) tegenover Anderlecht in de terugwedstrijd van de derde voorronde van de Conference League. “Het is een bijna onmogelijke missie,” zei de Estse coach Karel Voolaid.

“Ik verwacht een veel moeilijkere wedstrijd dan in de heenwedstrijd,” vertelde de 45-jarige coach op de traditionele persconferentie voor de wedstrijd. “Ik weet dat Belgische ploegen thuis erg sterk zijn, niet in het minst door de steun van hun fans.”

“Op dit moment heb ik niet echt de wapens om te strijden. We moeten realistisch zijn, we hebben niet het team om de groepsfase te halen. Maar in voetbal zijn de dingen niet altijd normaal. En als alles misgaat voor Anderlecht, hebben wij misschien een kans. Anders wordt het een bijna onmogelijke opdracht na de 0-2 nederlaag in Tallinn,” voegde Voolaid eraan toe.

Voolaid, die in bijna elke leeftijdscategorie van de Estse nationale ploeg aan de slag was voordat hij de nationale ploeg tussen 2019 en 2020 14 wedstrijden mocht coachen, heeft nog geen besluit genomen over zijn basiself. “Ik heb geen duidelijk team in gedachten. Sommige van de ervaren spelers zijn twijfelachtig, dus enkele jongeren zullen kansen krijgen om ervaring op te doen. In ieder geval zullen we beter moeten verdedigen, laag spelen en de ruimtes dichtlopen omdat we onder druk zullen staan.”

Paide, vorig jaar bekerwinnaar in Estland, heeft al twee voorronden achter de rug. Het versloeg eerst Dinamo Tbilisi uit Georgië en daarna FC Ararat uit Armenië, telkens na strafschoppen. “Dit is de eerste keer in de geschiedenis van de club dat het voorbij de eerste ronde is gekomen. Het is een stap voor ons en het is bevredigend. Maar nu willen we gewoon ons best doen op donderdag,” voegde Voolaid nog toe.

Karl Mööl, die ook aanwezig was op de persconferentie, wil zijn ploeg gewoon ‘hun spel’ zien spelen. “Als we in staat zijn om de score te openen, is alles mogelijk. We zullen beter moeten verdedigen dan in de heenronde, maar ook onze kansen omzetten,” zei de 30-jarige verdedigende middenvelder.

Paide zal wel een voordeel hebben ten opzichte van Anderlecht. De wedstrijd van de Esten werd dit weekend uitgesteld door de bond om hen wat rust te gunnen. (belga)