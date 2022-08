“Aan de bak in den bak”: Van Quickenborne zoekt extra cipiers op Alcatraz festival

KORTRIJK

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) gaat op zoek naar extra cipiers op het Alcatraz festival. In het kader van de wervingscampagne ‘Aan de bak in den bak’ stelt het departement Justitie een standje op waar festivalgangers info kunnen krijgen over het gevangeniswezen. “Metalfans zijn mensen die willen bijdragen aan een betere samenleving, dat zijn de profielen die we zoeken”, aldus de minister.