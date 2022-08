Dat het in het trainerswereldje snel kan gaan, is een understatement. Vorige week lag Tomas Daumantas samen met zijn familie nog onbevangen te genieten van de Kroatische fauna en flora. Deze avond leidt hij zijn eerste training bij KSK Tongeren. “Eén Zoom-meeting was voldoende om mij te overtuigen”, aldus de nieuwbakken coach van Tongeren.