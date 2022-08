Vader zwaargewond na steekpartij, mogelijk na ruzie met zijn zoon

De Ooststraat in het centrum van Houthulst werd woensdagavond opgeschrikt door een steekpartij. Volgens de eerste vaststellingen werd een vader neergestoken door zijn zoon na een familiale ruzie. Hij werd met meerdere steekwonden met een MUG-helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Hij raakte zwaargewond maar het is niet duidelijk of hij in levensgevaar verkeert.

Buurtbewoners hoorden opeens geschreeuw en gingen kijken wat er gaande was. Ze troffen er een bebloede man aan achter zijn woning. Volgens de eerste berichten zou de man meermaals gestoken zijn met een groot mes. Hij liep onder andere verwondingen op aan de buik. De buurtbewoners verwittigden de hulpdiensten waarna de politie massaal ter plaatse kwam. Ook een ziekenwagen reed naar de plaats en in de buurt landde een MUG-helikopter. De buurtbewoners stelpten het bloeden van de man met handdoeken.

De man raakte zwaargewond, maar meer is nog niet duidelijk over zijn toestand. Het is ook niet duidelijk of de dader opgepakt is. De politie houdt een buurtonderzoek.