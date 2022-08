Limburg

Het aantal openstaande vacatures was nooit eerder zo hoog in onze provincie. Eind juli stonden er ruim 11 duizend vacatures open en dat is een stijging van 46 procent met de maand ervoor. Dat meldt VDAB. Ook het totaal aantal vacatures die de VDAB het voorbije jaar heeft ontvangen, is met bijna 40 procent gestegen. Dat komt volgens VDAB door de economie die in 2021 sterk opleefde na de coronacrisis.