Quad in beslag genomen in Maasmechelen

Afgelopen maandag heeft de politie Lanaken-Maasmechelen een quad in beslag genomen in de Mie Merkenstraat in Maasmechelen. De bestuurder beschikte niet over een geldig verzekeringsbewijs. Hij reed bovendien met zijn voertuig in een zone waar een verbod op het rijden met quads geldt. De gemeente Maasmechelen vaardigde hiervoor eerder een politiereglement uit. Concreet betekent dit dat het verkeer van quads verboden is in de zone “Pauwengraaf – Oude Baan – Koninginnelaan en omgeving”. De maatregel werd kenbaar gemaakt door het plaatsen van specifieke verkeersborden. De gemeente hoopt hiermee de geluidsoverlast door quads te verminderen alsook de verkeersonveiligheid die gecreëerd wordt door het rijgedrag van sommige bestuurders. ppn