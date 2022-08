Hond maakt motorrit met zijn baasje in Hasselt: politie houdt motard tegen

Dinsdag hield de politie LRH snelheidscontroles waarbij er 2.080 voertuigen gecontroleerd werden. Er werd onder andere gecontroleerd op de Herkenrodesingel en de Kempische Steenweg in Hasselt. In Diepenbeek werd er halt gehouden op de Universiteitslaan ter hoogte van de bocht aan de Tuikabelbrug. Er werden in totaal 639 snelheidsovertredingen vastgesteld. Tijdens de controle op de Herkenrodesingel werd een bestuurder uit het verkeer gehaald die 110 km/uur reed waar 70 km/uur de maximum toegelaten snelheid is. Deze bestuurder zat onder invloed van drugs en alcohol achter zijn stuur. Daarnaast werd er een motorrijder tegengehouden die zijn hond op de tank van zijn motor vervoerde. Bovendien testte de bestuurder positief op drugs. Beide bestuurders moesten hun rijbewijs tijdelijk inleveren. Tijdens de controle op de Universiteitslaan werd er een bestuurder uit het verkeer gehaald die een snelheid van 128 km/uur haalde waar slechts 70 km/uur toegelaten is.

