Trump lijkt in nauwe schoentjes te zitten, maar experts zien ook kansen voor ex-president

Trump in New York woensdag. Hij weigerde om onder eed vragen te beantwoorden over vermeende belastingontduiking. — © AFP

Maandagavond huiszoekingen in zijn privéwoning in Florida, woensdag een verhoor door Justitie over belastingfraude. De gewezen Amerikaanse president Donald Trump komt in steeds nauwere schoentjes terecht. Al denken Amerikakenners dat de gerechtelijke troubles in het voordeel van Trump kunnen uitspelen. “Zijn invloed was de voorbije maanden tanende en dat lijkt nu gestopt te zijn”, zegt professor emeritus en VS-kenner Kristiaan Versluys.