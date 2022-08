Jan Van Winckel stapt op bij Sheffield United en gaat aan de slag bij Al-Ahli

Jan Van Winckel met Abdullah bin Musa’ad bin Abdulaziz Al Saud, die investeerde in Beerschot. — © BELGAIMAGE

Jan Van Winckel stapt op als lid van de raad van bestuur van de Engelse tweedeklasser Sheffield United en United World, de groep die onder meer hoofdaandeelhouder is van Beerschot. In een mededeling op de website van Sheffield United schreef Van Winckel dat hij “dichtbij het tekenen van een overeenkomst dichter bij mijn familie” was.