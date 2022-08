“Toen ik Marc in levenden lijve zag, wist ik dat ik een goede keuze had gemaakt.”, zegt Lisette.

Heeft ‘B&B zoekt liefde’ op VTM 2 iets opgeleverd? Jawel. Marc Brans (59) uit Mol, die met een bed and breakfast begon in de buurt van Carcassonne, is inmiddels al een klein jaar samen met de Antwerpse Lisette. “Op termijn wil ik naar Marc verhuizen”, zegt ze.