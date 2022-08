Philippe Clement krijgt er met Malang Sarr van Chelsea een linksvoetige verdediger bij

Sarr is een linksvoetige centrale verdediger, maar kan ook als linksback uit de voeten. Bij Monaco moet hij de concurrentie aangaan met centrale verdedigers Axel Disasi, Guillermo Maripan en Benoit Badiashile, hoewel het nog niet zeker is dat de laatste twee in het Prinsdom zullen blijven. Maripan staat op de radar van enkele Italiaanse clubs, waaronder Inter Milan. Badiashile is dan weer populair in Engeland (Manchester United, Newcastle) en Spanje (Sevilla).

Sarr kreeg zijn opleiding bij Nice, waar hij onder Lucien Favre op 14 augustus 2016, op 17-jarige leeftijd, mocht debuteren tegen Rennes. Sarr scoorde die dag het winnende doelpunt voor Nice.

Nadat hij 102 optredens voor OGC Nice had gespeeld, ondertekende Sarr eind augustus 2020 een contract voor vijf jaar bij Chelsea, waarna hij al snel werd uitgeleend aan FC Porto, waar hij zijn eerste minuten maakte in de Champions League.

Hij keerde vorig seizoen terug naar Chelsea en kwam 21 keer in actie voor de Blues, waaronder de gewonnen finale van het WK voor clubs op 12 februari tegen het Braziliaanse Palmeiras (2-1 na extra tijd).

“Zijn technische profiel en veelzijdigheid zorgen voor oplossingen in onze defensie,” aldus sportief directeur van AS Monaco, Paul Mitchell, op de website van de club, die woensdagavond door PSV uit de voorrondes van de Champions League werd geknikkerd.

Bronnen dicht bij de club vertellen dat met de leendeal zo’n 750.000 euro zou gemoeid zijn. Om de koopoptie te lichten zou AS Monaco 12 miljoen euro op tafel moeten leggen.

Sarr is al de vierde transfer van de Monegasken deze zomer, na de Japanse spits Takumi Minamino, voor 15 miljoen euro gekocht van Liverpool, de Zwitserse spits Breel Embolo, voor 12,5 miljoen euro gekocht van Borussia Monchengladbach, en doelman Thomas Didillon, uitgeleend van Cercle Brugge.

