Elise Mertens verliest net als vorig jaar van titelverdedigster Camila Giorgi in Toronto

Elise Mertens (WTA 37) is woensdag uitgeschakeld in de tweede ronde van het WTA 1.000-toernooi in het Canadese Toronto.

De Limburgse verloor in twee sets van de Italiaanse Camila Giorgi (WTA 29), de titelverdedigster. Die haalde het na een uur en 32 minuten met 6-3 en 7-5.

De wedstrijd was een heruitgave van de wedstrijd van vorig jaar in de eerste ronde in Toronto. Ook toen won de Italiaanse met 6-3 en 7-5 en stoomde vervolgens door naar de titel. De twee ontmoetingen daarvoor, in 2020 in Praag en in 2019 in Osaka, had Mertens gewonnen.

Later op de dag treedt Mertens nog aan in de tweede ronde van het dubbelspel. Aan de zijde van haar vaste Russische partner Veronika Kudermetova, met wie ze het eerste reekshoofd vormt, speelt het nummer 1 op de dubbelranking tegen de Amerikaanse Madison Keys en de Indiase Sania Mirza.

In de achtste finales staat Giorgi tegenover de winnares van het Amerikaans onderonsje tussen zevende reekshoofd Jessica Pegula (WTA 7) en Asia Muhammad (WTA 39). (belga)