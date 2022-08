Thuisrijder Frederico Figueiredo slaat dubbelslag in vijfde etappe Ronde van Portugal

Thuisrijder Frederico Figueiredo (Glassdrive Q8 Anicolor) heeft woensdag de vijfde etappe in de wielerronde van Portugal (2.1) op zijn naam geschreven. Hij is ook de nieuwe leider.

Na een rustdag stond voor de renners een rit over 165,7 km op het programma met start in Mealhada en aankomst bergop in Miranda do Corvo aan het Vila Nova Observatorium. Figueiredo plaatste zijn beslissende aanval op 4 km van de streep en had aan de aankomst 37 seconden voorsprong op Henrique Casimiro (Efapel Cycling) en Luis Fernandes (Radio Popular Paredes Boavista).

De 31-jarige Figueiredo neemt de leiderstrui over van zijn Uruguayaanse teamgenoot Mauricio Moreira, die vierde werd in hetzelfde groepje van eerste achtervolgers. Hij staat nu tweede op 7 seconden van Figueiredo. De 83ste Ronde van Portugal eindigt volgende maandag (15 augustus).

(belga)