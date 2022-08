Pogues-bassist Darryl Hunt (72) overleden

Darryl Hunt (72), de bassist van The Pogues, is dood. De Britse folk/punkband is enorm in shock. “We kunnen niet in woorden uitdrukken hoe bedroefd we zijn”, schrijven The Pogues op hun Instagram.

Een doodsoorzaak is niet meegedeeld. Hunt werd op 4 mei 1950 geboren in Christchurch, in Zuidwest-Engeland. Hij was eerst lid van de pubrockgroep Plummet Airlines alvorens de punkband The Favourites op te richten. In 1986 ging hij aan de slag als bassist bij The Pogues. Hij debuteerde op hun album If I should fall from grace with God en was van de partij tot hun laatste album, Pogue mahone, in 1996. Enkele jaren later maakte de groep een comeback en ook Hunt was weer van de partij, tot de groep er in 2014 opnieuw mee stopte. De bassist schreef ook nummers voor The Pogues. Love you till the end werd gebruikt in films als Mystery, Alaska en P.S. I love you.