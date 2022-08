Laura uit ‘Blind getrouwd’ bevallen van zoontje

Laura Liekens (29), bekend in Vlaanderen sinds haar deelname aan ‘Blind getrouwd’, is bevallen van een zoontje, Eben. Ze was ook al plusmama van Enthe, het dochtertje van haar partner Yorben.

Het was Liekens zelf die het nieuws bekendmaakte via Instagram. “Wij willen jullie graag aan iemand voorstellen. Op 7.08.22 zijn wij trotse ouders geworden van een flinke zoon. Liefste Eben, welkom in deze vreemde, maar wondermooie wereld. Wat zien we je ongelooflijk graag. Lieve Enthe, wat ben je een fantastisch lieve zus voor je broer. Geen seconde wijk je van zijn zijde”, schreef ze bij een foto van het kleintje.

Liekens, een interieurarchitecte, nam in 2020 deel aan het VTM-programma Blind getrouwd. Haar huwelijk met Sonny hield evenwel niet stand. (bpr)