Drie jaar na dood van 39 migranten in vrachtwagen: Roemeense politie pakt vermoedelijke smokkelaar op

Bijna drie jaar na de dood van 39 migranten uit Vietnam in een vrachtwagen in Groot-Brittannië, is opnieuw een vermoedelijke smokkelaar gearresteerd. De 48-jarige Roemeen, die het noodlottige transport zou hebben helpen organiseren, is woensdag in zijn vaderland opgespoord en voorgeleid aan een magistraat, zo maakte het hoofdbureau van politie in Boekarest bekend.

Er is een internationaal arrestatiebevel uit Groot-Brittannië tegen de man uitgevaardigd. Een rechtbank in Boekarest zal nu beslissen of hij wordt uitgeleverd aan de Britse autoriteiten.

Op 23 oktober 2019 werden 39 levenloze lichamen ontdekt in een koelwagen in Grays, een gemeente in het Zuid-Engelse graafschap Essex. De vrachtwagen was de avond ervoor vanuit Zeebrugge richting Engeland vertrokken. Het ging om 31 mannen en 8 vrouwen uit Vietnam. Ze hadden elk meer dan 10.000 euro betaald om naar het Verenigd Koninkrijk te worden gebracht.

Volgens deskundigen steeg de temperatuur in de verzegelde container tijdens de overtocht van België naar Engeland tot 40 graden. De migranten zouden geen overlevingskans hebben gehad.

Meer dan 25 mensen zijn al veroordeeld tot gevangenisstraffen in België en het Verenigd Koninkrijk, sommigen voor lange periodes. De nu gearresteerde Roemeen wordt door Britse rechercheurs beschuldigd van doodslag door nalatigheid en hulp bij illegale migratie.