Chirokamp met 136 kinderen weer naar huis na zware uitbraak van buikloop

Chiro Eppegem is op kamp in Chiny met 136 kinderen. Dinsdagnamiddag werden de eerste kinderen ziek en tegen de avond waren er meer dan 20 zieken. Na een moeilijke nacht was dat aantal tegen de ochtend al verdubbeld.

Een dokter stelde vast dat het om een bacteriële infectie gaat die zich snel verspreidt. De kinderen die eerst ziek werden, voelen zich intussen al beter, maar zijn nog te zwak om de activiteiten te hervatten. Met het warme weer in aantocht, het groot aantal zieken en het feit dat de infectie zich nog verder kan verspreiden, besliste Chiro Eppegem om het kamp stop te zetten en iedereen te evacueren.

Tim Borteel, schepen van Jeugd (Vooruit), licht toe: “Vanochtend kregen we bericht van de kampweide in Chiny. We hadden contact met de begeleiders en konden zo snel schakelen om ondersteuning te bieden. De leidingsploegen hebben zeer correct en snel gehandeld om de situatie in goede banen te leiden.”

Klankbord

Het gemeentebestuur van Zemst biedt hulp. “Met de hittegolf in het vooruitzicht en het groot aantal zieken is het de verstandigste keuze om de kinderen in veiligheid te brengen en het kamp eerder stop te zetten dan gepland”, meldt burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA). “In zulke situaties spelen we klankbord voor de leiding en bieden we logistieke steun, zodat de leiding zich kan focussen op de kinderen. Vanmorgen hebben we dan ook snel afgestemd zodat tegen de middag duidelijkheid en een concrete oplossing was voor alle kinderen.”

De gemeente Zemst stuurt twee bussen die vanavond rond 19 uur in Chiny aankomen. Die brengen de kinderen vanavond terug naar Jeugdhuis De Jeppe waar ze rond 22 uur zullen aankomen. De ouders van de kinderen werden persoonlijk verwittigd door Chiro Eppegem. De begeleiders van het kamp die niet ziek zijn, blijven op de kampplaats om het materiaal te transporteren.