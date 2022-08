In Vinkenhof worden er al sinds maart geen nieuwe bewoners meer opgenomen en sluit tijdelijk ook de dagopvang. “Er is gewoon niet genoeg personeel.” — © Raymond Lemmens

Houthalen-Helchteren

In rusthuis Vinkenhof in Houthalen-Helchteren is het tekort aan personeel zo nijpend dat er al sinds maart geen nieuwe bewoners meer worden opgenomen. Ook het dagcentrum sluit nu voor minstens een maand.