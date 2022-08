Alexander Kristoff schenkt Intermarché-Wanty Gobert zege in Circuit Franco-Belge: “Ik heb de Tour gebruikt als trainingskamp”

Alexander Kristoff heeft het Circuit Franco-Belge gewonnen, de voorlaatste manche van de Exterioo Cycling Cup. Hij klopte in een sprint met drie Victor Campenaerts en Dries Van Gestel. De finale in La Louvière was een stuk lastiger dan de voorgaande edities. Kristoff rijdt straks ook de EK-wegrit.

Diep in de finale reed Victor Campenaerts met een verschroeiende inspanning naar de koplopers, onder wie zijn ploegmakker Jasper De Buyst. Die kon samen met Alexander Kristoff en Dries Van Gestel aanpikken. De Buyst reed in dienst van Campenaerts, die eerder al de Tour of Leuven won, zodat uiteindelijk drie renners zouden spurten voor de zege. Campenaerts zette vroeg aan en werd zo het ideale lanceerplatform voor Kristoff, die wel vaart bij een langgerekte machtsspurt.

De Noor schonk zijn ploeg Intermarché-Wanty Gobert een mooie zege in hun achtertuin. Van Gestel werd tweede en Campenaerts derde.

“Ik had de aanval van Campenaerts op de laatste beklimming iets te laat gehoord in de radio, dus ik kwam wat te laat met mijn reactie. Daardoor moest ik stevig achtervolgen om terug te komen. Lotto had twee jongens, maar ik had gelukt dat Campenaerts misschien net iets te vroeg ging. Als hij nog wat had gewacht, had hij misschien een voldoende grote kloof om weg te rijden. Nu kon ik in zijn slipstream komen. Ik ben echt diep moeten gaan, want de finish ging bergop. Toen ik jonger was, lagen dit soort aankomsten mij beter, maar ik ben gelukkig dat ik kon winnen.”

“Ik heb de Tour een beetje gebruikt als een trainingskamp. Daar voelde ik me niet zo goed, maar na wat rust was ik veel beter. Ik heb nu twee dagen gekoerst en ik ben derde en eerste geworden.”

Wanty heeft zijn hoofdzetel op tien kilometer van de finish. Een mooi afscheidscadeau van de renner die naar Uno-X vertrekt. “De bazen waren heel blij. Ik heb hier een mooie tijd gehad. Het is spijtig dat ik vertrek.”

De Franco-Belge was onderweg al enkele favorieten kwijt. Voor de heroptredende Fabio Jakobsen en Caleb Ewen was de wedstrijd te pittig en ze gaven op.

Op 72 kilometer vielen -letterlijk- twee favorieten weg. Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech) en Biniam Girmay (Intermarché-Wanty Gobert) waren slachtoffers van een valpartij en moesten opgeven. Girmay viel ook al in de Tour de Wallonie. Maar net als toen leek Girmay er geen noemenswaardige blessures aan over te houden.