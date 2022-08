Union mikt op jongste Real Madrid-speler ooit in Champions League

Na de komst van Oussama El Azzouzi is de transferhonger op het middenveld bij Union SG nog niet gestild. De Brusselaars staan dicht bij een akkoord met José Rodriguez, een polyvalente Spaanse middenvelder die transfervrij kan worden opgepikt. Rodriguez nam eind vorig seizoen na twee jaar afscheid van het Israëlische Maccabi Haïfa met twee titels op zak. De voormalige belofteninternational van Spanje geniet ook belangstelling van andere clubs in België en uit het buitenland, maar is het meest gecharmeerd door het project van Union. Hoewel er nog geen definitief akkoord is, gaan de onderhandelingen wel de goede richting uit.

Rodriguez is nog steeds de jongste Champions League-debutant in de clubgeschiedenis van Real Madrid. — © AFP

Vier matchen bij Real

Interessant om weten: Rodriguez speelde slechts vier officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Real Madrid, maar is nog altijd de jongste speler in de clubgeschiedenis die het shirt van ‘De Koninklijke’ mocht aantrekken in de Champions League. In december 2012 viel hij als 17-jarige in voor Kaká in een 4-1 thuisoverwinning in de groepsfase tegen Ajax. Na zijn vertrek bij Real speelde Rodriguez nog voor Deportivo La Coruna, Galatasaray, Mainz, Malaga, Maccabi Tel Aviv, Fortuna Sittard, Fuenlabrada en Maccabi Haifa. Een man met veel internationale ervaring dus. Iets wat ze bij Union wel kunnen gebruiken voor hun Europese avonturen.