VIDEO. Biniam Girmay komt in Franco-Belge opnieuw ten val en maakt zich boos op Mozzato

De Eritreeër Binian Girmay (Intermarché-Wanty Gobert) is in de Franco-Belge op kilometer van de streep ten val gekomen samen met onder meer Giacomo Nizzolo en moest opgeven. Girmay viel ook al in de Ronde van Wallonië. Hij leek geen ernstige verwondingen te hebben, maar maakte zich wel erg boos op de Italiaan Luca Mozzato.