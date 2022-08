19-jarige in de cel die minderjarig meisje obsessief controleert

Veel praat had de tiener niet woensdag in de Hasseltse correctionele rechtbank. Nauwelijks verstaanbaar en op fluistertoon antwoordde hij op de rechter zijn vragen. “Ik kan soms agressief zijn als ik geen jointje gerookt heb.” Uit onderzoek bleek dat hij dagelijks vier gram wiet erdoor draaide. In november vorig jaar leerde de jongeman uit Hechtel-Eksel het minderjarige meisje kennen. Hij bleek enorm jaloers en bezitterig te zijn. Het meisje had een doodse schrik van hem. Al op 1 januari liep het mis. “Omdat ze goeiedag tegen zijn broer had gezegd.” Het leverde haar een pak slaag op. “U was het meisje volledig aan het isoleren”, klonk het in de rechtbank. Praten met andere jongens mocht ze niet. Met vriendinnen evenmin bleek op 7 juli. Toen sloeg hij tilt nadat ze gepraat had met een vriendin. “Ze is verliefd op u”, beeldde hij in. Het kwam tot een knokpartij bij zijn thuis waarbij hij het interieur verbouwde. Samen met zijn moeder wist het meisje uit het huis te vluchten. Op de parking van de Aldi in Hechtel-Eksel kwam het tot een confrontatie voor de ogen van vele getuigen. Zowel de moeder als het meisje incasseerden klappen waarna de politie erbij kwam.

Doodsbedreigingen

De jongen vloog achter de tralies. Een plek waar hij tot op vandaag nog altijd zit. De procureur schetste geen fraai beeld van de 19-jarige. Zo schaamde hij zich niet om het meisje te bedreigen. “Ik ga jouw met mezelf de grond inwerken. Ik neem je mee”, stuurde hij haar. Ook moest ze dag en nacht beschikbaar zijn voor hem. Meermaals belde hij haar ’s nachts op waardoor ze op de schoolbanken in slaap viel. Ook moest het meisje haar gsm van hem verplicht opnemen op school. Het leverde haar een schorsing op waardoor ze haar jaar moet overdoen. Tot slot chanteerde hij haar met een foto waarbij ze op bed lag met enkel een onderbroek aan. Als ze hem niet gehoorzaamde, dreigde hij de foto online te zetten.

“Jaloezie is de trigger”

“Bijzonder ernstige feiten en dat op bijzonder jonge leeftijd”, zuchtte de procureur. “Wij maken ons ernstige zorgen. Jaloezie is de trigger. Een keer kreeg ze zelfs slaag omdat ze een filmpje op TikTok van een jongen een like bezorgde. Tegen haar ouders vertelde ze van de trap te zijn gevallen. Ik vorder 20 maanden cel en 800 euro boete.” Zijn advocate Lynn Clerinx sprak over geen sympathiek dossier. “Ik wil de feiten niet minimaliseren, maar bij de onderzoeksrechter heeft hij bekentenissen afgelegd. ‘Als ik uit haar leven verdwijn, heeft zij een beter leven’. Hij beseft wel degelijk dat hij in de fout is gegaan. Ik vraag om een werkstraf op te leggen. Sinds hij een maand in de gevangenis zit, is hij van de drugs afgebleven en is het besef gekomen over wat hij verkeerd gedaan heeft.” De jongen gaf aan na zijn vrijlating te verhuizen naar Eindhoven. “In de gevangenis heb ik veel kunnen nadenken en slapen. Mijn tijd heb ik er nuttig gebruikt. Nu probeer ik controle te krijgen over mijn lichaam door oefeningen te doen om rust in mijn hoofd te krijgen. Ik accepteer alle straffen”, klonk het. Vonnis op 19 augustus.