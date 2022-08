Dan toch geen Keukeleire op EK wielrennen, EF Education geeft vervanger van Lampaert niet vrij

Jens Keukeleire werd door bondscoach Sven Vanthourenhout opgeroepen als vervanger voor Yves Lampaert voor de EK-wegrit in München, maar zijn ploeg EF Education First wil hem dan toch niet vrijgeven. Het is een moeilijke periode om ploegen te overtuigen om renners af te staan voor het EK. Zo wilde Lotto-Soudal al zijn renners bij zich houden om zich te focussen op de strijd voor het behoud in de World Tour.